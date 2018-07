Espanhol surpreende Benneteau na estreia em Portugal O segundo dia de disputas da chave principal do Torneio de Oeiras, em Portugal, contou como principal surpresa a eliminação do francês Julien Benneteau, quinto cabeça de chave, já na estreia do ATP 250 realizado em quadras de saibro. Atual 33.º colocado do ranking mundial, ele caiu diante do jovem espanhol Pablo Carreno-Busta, de 21 anos e 228.º tenista do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.