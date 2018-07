Espanhola abandona e Venus Williams é campeã na China

A norte-americana Venus Williams conquistou neste sábado nada menos que seu 47.º título de simples na carreira. Na decisão do Torneio de Wuhan, na China, a veterana de 35 anos nem precisou jogar uma partida inteira para bater a espanhola Garbiñe Muguruza e levantar mais um troféu em sua vitoriosa trajetória.

Venus já havia vencido o primeiro set por 6 a 3 e levava a melhor no segundo, por 3 a 0, quando Muguruza não aguentou as dores por conta de uma torção no tornozelo esquerdo e decidiu abandonar. "Bom, é um dia triste. Lamento muito por ter que abandonar, mas tive uma semana incrível em Wuhan", disse a espanhola.

Foi o segundo troféu levantado em 2015 por Venus, que já havia sido campeã em Auckland, no início do ano. A conquista significará um avanço considerável para a norte-americana, que saltará de 24.ª para 14.ª na próxima atualização do ranking da WTA. Muguruza também subirá, entrando pela primeira vez entre as cinco melhores do mundo.

TASHKENT

Também neste sábado, o Torneio de Tashkent, no Usbequistão, conheceu sua campeã. E foi uma surpresa. A japonesa Nao Hibino, apenas número 117 do mundo, derrotou a croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e faturou seu primeiro troféu na WTA, depois de ter estreado na chave principal de um torneio do circuito somente no mês passado.

Este foi apenas o terceiro torneio da WTA disputado por Hibino, que colocou as mãos na cabeça em sinal de descrença após a vitória. Para Vekic, 137.ª do ranking, tratou-se de mais um resultado decepcionante em meio a uma temporada bem abaixo do esperado.