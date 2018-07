Espanhola surpreende e elimina Serena Williams em Roland Garros

PARIS - Serena Williams voltou a protagonizar uma grande "zebra" em Roland Garros nesta quarta-feira. A tenista norte-americana, número 1 do mundo e atual campeã, despediu-se da atual edição do Grand Slam francês ao ser eliminada logo na segunda rodada pela espanhola Garbiñe Muguruza, 35ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

A decepção lembrou a queda precoce em 2012, quando Serena sofreu derrota ainda mais dolorosa, logo na estreia para a então 111ª do ranking, a francesa Virginie Razzano. Naquele ano, porém, a americana tinha como atenuante uma sequência de lesões que a deixaram de fora das quadras nos meses anteriores a Roland Garros.

Desta vez, Serena era a grande favorita ao título por ser a líder do ranking e por exibir regularidade nos últimos meses. Em sua preparação final para Paris, ela se sagrou campeã do Torneio de Roma, também disputado no saibro, há dez dias. Em Roland Garros, ela buscava o terceiro título e o primeiro de Grand Slam na temporada - ao todo, soma 17 troféus deste nível.

Agora, ela se junta à chinesa Na Li na lista de quedas precoces no saibro parisiense. Na Li foi eliminada logo na estreia, deixando o torneio sem as suas duas principais cabeças de chave. Mais cedo nesta quarta, a irmã de Serena, Venus, também se despediu da chave principal. Em caso de vitórias, as duas irmãs se enfrentariam na terceira rodada.

Nesta quarta, Serena foi dominada pelo consistente jogo de fundo de quadra de Muguruza, que disputa a chave principal de Roland Garros pela segunda vez na carreira. A espanhola também soube aproveitar as falhas da favorita para abrir boa vantagem nas duas parciais. Desconcentrada em razão do vento, Serena cometeu 29 erros não forçados, contra 18 da rival.

Com bom rendimento em praticamente todos os fundamentos, Muguruza se impôs no poderoso saque de Serena e obteve cinco quebras, três delas no segundo set. A vitória acabou vindo em apenas 1h06min de partida. Na terceira rodada, a espanhola vai enfrentar a eslovaca Anna Schmiedlova.

Nascida em Caracas, na Venezuela, Muguruza se radicou em Barcelona e se tornou uma das revelações do circuito feminino nos últimos meses. Aos 20 anos, ela faturou seu primeiro título de nível WTA em Hobart, em janeiro. No mês seguinte, foi finalista no WTA de Florianópolis. Agora, ela quer continuar surpreendendo em Paris.