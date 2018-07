Esperança australiana, novato Tomic enfrentará Federer

Famintos por um campeão local desde 1976, os australianos entraram na onda de Tomic com gosto este ano, quando o tenista de 19 anos luta por uma vaga na quarta rodada do torneio.

A montanha russa pode chegar a um fim abrupto, entretanto, quando o número 38 do mundo medir forças com o tetracampeão suíço, que deixou de chegar às quartas de final do primeiro grand slam do ano pela última vez em 2003.

Tendo vencido alguns games de Rafael Nadal na terceira rodada do ano passado na mesma quadra, Tomic deve conseguir lidar com a pressão, mas pode ter problemas para impor seu estilo de jogo nada ortodoxo sobre Federer.

"Espero jogar bem contra ele", disse Tomic. "Tenho que fazer isso para ter alguma chance, acho."

"Com Roger você tem que saber jogar tênis e jogá-lo bem para ter alguma chance de derrotá-lo. É por isso que ele é o maior da categoria."

Campeão do evento de Melbourne em 2009, Nadal também entrará em ação no domingo contra o compatriota Feliciano López, enquanto o ex-campeão do Aberto dos EUA Juan Martin del Potro enfrenta o alemão Philipp Kohlschreiber.

Caroline Wozniacki, que precisa derrotar Jelena Jankovic para ter alguma chance de emergir da competição como número um do ranking, terá que esperar o final do confronto Federer-Tomic para sua disputa na mesma quadra.

A partida mais intrigante na chave feminina acontece mais cedo na quadra principal, onde a detentora do título Kim Clijsters encara a chinesa Li Na, uma reprise da final de 2011.