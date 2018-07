Mulher dá à luz uma menina e Andy Murray se torna pai

O escocês Andy Murray se tornou o mais novo papai do circuito profissional de tênis. Sua esposa, Kim Sears, deu à luz uma menina no domingo, mas os assessores do número dois do mundo só revelaram a notícia nesta terça-feira. Embora o tenista não tenha revelado detalhes sobre o nascimento, a rede BBC divulgou que o casal antecipou o parto em uma semana. A princípio, a filha deveria nascer no próximo domingo.

Com a decisão, a filha de Murray, ainda sem nome divulgado, nasceu uma semana depois de o tenista disputar a final do Aberto da Austrália - foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic. Antes do início da competição em Melbourne, Murray afirmara que abandonaria o primeiro Grand Slam do ano caso sua esposa entrasse em trabalho de parto, em Londres.

Agora o tenista terá quase um mês para passar mais tempo com seu primeiro filho, uma vez que só voltará a competir nos dias 4, 5 e 6 de março, em rodada da Copa Davis. Com o nascimento da filha, Murray se juntou aos demais integrantes do Top 4 do ranking. Djokovic e os suíços Roger Federer e Stan Wawrinka também já são pais.