Estádio do Lille vai receber final da Copa Davis A Federação Internacional de Tênis anunciou nesta sexta-feira que a final da Copa da Davis, entre França e Suíça, será disputada no estádio do Lille, da primeira divisão do futebol francês, com capacidade para 50 mil torcedores. O piso do confronto ainda será definido pelos franceses na próxima segunda-feira.