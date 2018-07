Estados Unidos e Itália vão duelar por uma vaga na elite da Fed Cup

A Federação Internacional de Tênis sorteou nesta terça-feira os confrontos da repescagem do Grupo Mundial da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, determinando que a Itália e os Estados Unidos vão se enfrentar por uma vaga na elite da edição de 2016 do torneio.

O confronto será realizado no país europeu, nos dias 18 e 19 de abril. E os Estados Unidos terão que bater a Itália pela primeira vez em 16 anos para retornar ao Grupo Mundial da Fed Cup. As italianas triunfaram nos últimos quatro duelos, nas finais de 2009 e 2010 e na primeira rodada em 2013 e no ano passado.

Liderados pelas irmãs Serena e Venus Williams, os Estados Unidos venceram a Argentina por 4 a 1 no último fim de semana e assim se garantiram nos playoffs da Fed Cup. A Itália, por sua vez, desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e perdeu por 3 a 2 para a França em Gênova pela primeira rodada da elite do torneio.

Liderada por Simona Halep, a Romênia visitará o Canadá. O sorteio também definiu que a Holanda vai receber a Austrália, enquanto a Polônia jogará em casa diante da Suíça em busca de uma vaga no Grupo Mundial da Fed Cup de 2016.