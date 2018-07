Estados Unidos vencem em duplas, fazem 3 a 0 na Bélgica e avançam à semi da Davis

Na Europa, os três confrontos das quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis - Espanha x Alemanha, Itália x França e Croácia x Casaquistão - mostram equilíbrio e serão definidos neste domingo. O mesmo não se pode dizer de Estados Unidos x Bélgica. Neste sábado, na quadra dura da cidade de Nashville, os norte-americanos venceram a partida de duplas e já eliminaram os belgas. O 3 a 0 na série melhor de cinco veio com Ryan Harrison e Jack Sock batendo de virada Sander Gille e Joran Vliegen por 3 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/1), 7/6 (7/3) e 6/4, em 3 horas.

+ Melo e Demoliner batem colombianos e Brasil faz 2 a 1 no Zonal da Copa Davis

+ Em duelo de 4h40, Alemanha vence Espanha e fica a uma vitória da semi na Davis

Maiores campeões da Copa Davis com 32 conquistas, os Estados Unidos não vencem a competição desde 2007. Desde então, a semifinal alcançada este ano é apenas a terceira da equipe norte-americana, que repete os resultados de 2008 e 2012.

Na estreia, os Estados Unidos derrotaram a Sérvia, desfalcada de Novak Djokovic, fora de casa. Novamente jogarão como visitantes nas semifinais, entre os dias 14 e 16 de setembro, contra Croácia ou Cazaquistão. Até o momento, os croatas vencem o confronto por 2 a 1.

Com o duelo contra a Bélgica já definido por 3 a 0, os dois jogos que acontecem neste domingo serão em melhor de três sets. É possível que o capitão norte-americano Jim Courier dê rodagem à equipe e possa escalar Steve Johnson, que não atuou neste final de semana. John Isner e Sam Querrey jogaram em simples na última sexta-feira.

Já a Bélgica, finalista no ano passado - perdeu para a França -, não tinha o ídolo local David Goffin e nem o veterano Steve Darcis.