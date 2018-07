Estados Unidos vencem Rússia e vão à final da Fed Cup

Os Estados Unidos se classificaram na noite de domingo para a decisão da Fed Cup (a versão feminina da Copa Davis) ao derrotar a Rússia por 3 a 2, em um duelo equilibrado, disputado na cidade de Birmingham, no Alabama. O confronto foi decidido apenas na quinta partida e agora as norte-americanas vão duelar com a Itália, que bateu a República Checa por 5 a 0, na final.

No sábado, cada país venceu um jogo. Assim, o duelo se tornou imprevisível e a Rússia chegou a estar em vantagem, já que Elena Dementieva venceu Melanie Oudin por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 0/6 e 6/3, na primeira partida disputada no domingo.

Porém, os Estados Unidos, que não contaram com as irmãs Serena e Venus Williams reagiram. Bethanie Mattek-Sands superou Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/3, empatando o duelo em 2 a 2.

A definição, então ficou para o jogo de duplas. Huber e Mattek-Sands superaram Dementieva e Alla Kudryavtseva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, garantindo a presença dos Estados Unidos na final contra a Itália, que será disputada nos dias 6 e 7 de novembro.