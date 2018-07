Estoniana Kaia Kanepi conquista o título em Brisbane

A campeã de Brisbane teve uma semana praticamente perfeita. Antes, ela havia despachado duas das favoritas ao título: as cabeças de chave número 2 e 3, a alemã Andrea Petkovic e a italiana Francesca Schiavone.

Já Hantuchova chegou à decisão beneficiada por duas desistências. Nas quartas de final, ela contou com a lesão de Serena Williams e nem entrou em quadra. Depois, na semifinal, contou com o abandono da belga Kim Clijsters.

O título conquistado por Kanepi deve promovê-la do 34.º para o 26.º lugar no ranking da WTA, algo determinante para o chaveamento do Aberto da Austrália, Grand Slam que começa no próximo dia 16, uma vez que ela passa a ser cabeça de chave. Já Hantuchova, atual número 24 do mundo, deve ganhar três posições na próxima semana.