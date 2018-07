'Estou bem para fazer um bom confronto', afirma Thomaz Bellucci

Tenista número 1 do Brasil, Thomaz Bellucci ainda não voltou a exibir seu melhor tênis, mas depois de uma boa participação no US Open, começa a mostrar que pode voltar a alcançar bons resultados no circuito. Nesta segunda-feira, atingiu a sua melhor posição no ranking da ATP no ano (83.ª) e ganha confiança para a sequência na temporada. Em São Paulo para o confronto com a Espanha pela Copa Davis, Bellucci fala ao Estado sobre a expectativa para a competição, a sua condição física e psicológica, e a importância de sua participação na equipe brasileira.

Após os resultados do US Open, você está mais confiante para a disputa da Copa Davis?

Com certeza. Fiz dois bons jogos nos Estados Unidos, lógico que me traz confiança. Agora é tentar manter o mesmo nível nesses dois jogos em São Paulo. São outras condições, mas também condições em que eu me sinto confortável, já joguei várias vezes na quadra do Ibirapuera, então, acho que estou bem para fazer um bom confronto.

Você já conversou com o João sobre alguma estratégia para o confronto com os espanhóis?

A gente tem algumas opções. Eles têm quatro jogadores, tem o Andujar como quinto jogador, ainda está em aberto quem vai jogar. O Bautista Agut e o Granollers são jogadores que eu conheço muito bem. Já joguei contra o Granollers umas três vezes, ele contra-ataca muito bem, e o Bautista Agut está super confiante, ganhando muitos jogos. São confrontos difíceis, os dois estão entre os 50.

Preferia ter a chance de enfrentar um Nadal ou um Ferrer? Ou acha que sem eles o caminho fica um pouco menos difícil para o Brasil?

Acho que não. Com Nadal e Ferrer, seria muito mais difícil. A nossa chance aumentou porque não são jogadores do mesmo nível que o Nadal e o Ferrer. Mas eles ainda são favoritos porque tem jogadores em um momento melhor que o nosso.

No Brasil Open você teve bastante apoio. Espera a mesma recepção calorosa?

Espero que seja um clima bem parecido com o do Brasil Open. Esse ano fiz a semifinal e em todos os jogos a torcida me apoiou, senti uma emoção bem legal de jogar dentro de casa. Espero que seja assim, ainda mais na Copa Davis, que a torcida pode participar mais ainda.

Mais experiente, como encara a responsabilidade que tem na equipe brasileira em uma Davis?

Estou ficando acostumado já, nos últimos anos a equipe sempre foi mais ou menos a mesma, mudou só entre o Rogério e o Feijão. A responsabilidade é grande tanto minha, quanto do Bruno, do Marcelo e do Rogério. A responsabilidade de ser o número 1 também é de se doar um pouco mais pela equipe, isso já tenho tentado fazer em outros confrontos.

Nessa temporada o seu lado psicológico está mais forte. Ainda tem acompanhamento regularmente?

Tenho. Faço acompanhamento, mas é uma questão de confiança, de me sentir um pouco mais seguro dentro de quadra. Acho que os resultados também ajudam na confiança, de entrar em quadra com uma postura diferente, de enxergar o jogo de uma maneira diferente. A parte mental é muito importante.

Fisicamente, se sente 100%?

Fisicamente me sinto bem, estou há uma semana aqui treinando. O importante em um jogo de cinco sets é saber dosar a energia. Acho que os espanhóis vão usar bastante isso a favor deles, fisicamente eles aguentam bastante. Quanto mais o jogo ficar longo, acho que eles vão ficar felizes com isso. O Granollers joga muito em função do físico. Gosta de correr, jogar lá atrás, salvando as bolas, acho que é um jogo de gato e rato.

Qual partida da Copa Davis traz algum sentimento especial para você?

Foram alguns jogos importantes. Um deles foi contra a Colômbia [em 2012 pelo Zonal Americano], em [São José] do Rio Preto, e depois nos Estados Unidos quando ganhei do [John] Isner. São os dois jogos que tenho as melhores recordações. Esses dois foram jogos em que a equipe precisava de mim, foram pontos importantes e eu consegui corresponder à altura.