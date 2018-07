Estreando na 2ª feira, Melo prevê jogo duro contra rivais da final de Paris

Os tenistas brasileiros conheceram nesta quarta-feira seus primeiros adversários na chave de duplas do ATP Finals, torneio que reúne os melhores da temporada em Londres, a partir de domingo. E Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, estreará contra os rivais que derrotou na final do Masters 1000 de Paris, no domingo passado.

No Grupo Woodbridge Woodforde, Melo e Kubot vão estrear contra o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig. "Teremos um jogo duro logo na primeira rodada, acabamos de jogar contra eles lá em Paris. Sabemos muito bem como jogar contra eles. Importante é manter a calma e o equilíbrio para jogar da melhor maneira possível", afirma o brasileiro.

Campeão em Paris sobre Granollers/Dodig, Melo entra no ATP Finals como número 1 do mundo. E a dupla com Kubot é a primeira cabeça de chave. Mesmo assim, ele projeta confrontos complicados ao longo de toda a competição que reúne as oito melhores duplas da temporada 2017.

"Acredito que os grupos ficaram bem equilibrados. É um dos anos mais equilibrados dos últimos que a gente vem jogando", comenta o mineiro. "Estamos muito bem preparados e temos mais uns dias de treinos por aqui para seguir com toda a confiança possível para jogar."

Melo e Kubot vão estrear somente na segunda-feira. No mesmo dia, Bruno Soares e o escocês Jamie Murray entrarão em quadra para duelar com os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan. Soares também está no Grupo Woodbridge Woodforde (homenagem ao ex-jogador) e será adversário de Melo na sequência.

O ATP Finals terá início no domingo, com a partida de duplas entre Henri Kontinen/John Peers e Ryan Harrison/Michael Venus. A chave de simples será aberto pelo confronto entre o suíço Roger Federer, um dos favoritos, e o americano Jack Sock, campeão do Masters de Paris, às 12 horas (horário de Brasília).

O espanhol Rafael Nadal, atual número 1 do mundo, estreará na segunda-feira. Seu primeiro adversário na disputa de grupos será o belga David Goffin.