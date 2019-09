Estreante, Menezes perde e Brasil sai atrás de Barbados na Copa Davis

O tenista brasileiro João Menezes foi derrotado em sua estreia na Copa Davis, na abertura do confronto com a equipe de Barbados, pelo Zonal Americano. O número dois do Brasil foi superado por Darian King, principal tenista do time rival, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 2h37min de duelo.

O resultado deixou a equipe de Barbados com 1 a 0 na série melhor de cinco jogos, iniciada nesta sexta-feira, no saibro da Sociedade Recreativa Mampituba, em Criciúma (SC). O Brasil tentará buscar o empate no jogo seguinte, ainda nesta sexta, entre Thiago Monteiro, número 1 do País e 101º do ranking, e Haydn Lewis, de 33 anos e sem posição no ranking.

A partida desta sexta também marcou a estreia de Jaime Oncins como capitão brasileiro, com a experiência de ter atuado como jogador na tradicional competição por 11 anos, até 2001.

Dentro de quadra, a estreia foi de João Menezes. O atual campeão pan-americano começou bem a partida. Faturou duas quebras de saque, sofreu uma e iniciou a partida na frente. No segundo set, porém, o brasileiro perdeu rendimento e viu King se impor em seu serviço no quarto game: 3/1.

Menezes, 194º do mundo, devolveu a quebra no sétimo game, mas o tenista de Barbados voltou a pressionar o saque do brasileiro e faturou nova quebra em um game equilibrado, com seguidos break points e vantagens. King, 169º, empatou o confronto e ganhou confiança no duelo.

Diante da queda de performance de Menezes, o tenista rival cresceu no jogo e passou a acertar seguidas bolas vencedoras do fundo de quadra. Mesmo sendo um especialista em quadra dura, King dominou com facilidade o terceiro set e decretou a virara e a vitória no saibro de Criciúma.

O duelo será decidido neste sábado, com a partida de duplas e mais dois jogos de simples. Bruno Soares e Marcelo Melo, favoritos, vão enfrentar King e Haydn Lewis. Em seguida, Monteiro duelará com King e Menezes terá pela frente Lewis.

O vencedor deste confronto vai assegurar vaga na fase classificatória, a ser disputada em fevereiro de 2020, valendo vaga nas Finais da Davis, que passou a contar com novo formato a partir deste ano.