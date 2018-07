Estreando na chave principal, Teliana bate alemã em Roma

Pela primeira vez na chave principal do Torneio de Roma, tradicional WTA Premier na Itália, Teliana Pereira venceu a alemã Annika Beck por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), nesta segunda-feira, pela rodada inicial da competição realizada em quadras de saibro e que serve de preparação para Roland Garros, Grand Slam marcado para começar daqui a uma semana, em Paris.

Atual tenista número 1 do Brasil e 90 do mundo, Teliana precisou jogar 2h01min para derrotar a 41ª colocada do ranking da WTA. O resultado, porém, não pode ser considerado uma surpresa, já que a pernambucana já havia superado a alemã em três dos quatro confrontos que travou anteriormente com a adversária.

Com o bom resultado conquistado nesta segunda, a brasileira se credenciou para enfrentar na próxima fase a espanhola Carla Suárez Navarro, oitava cabeça de chave em Roma e 11ª colocada do ranking, que já estreia direto na segunda rodada. Apesar do favoritismo de sua rival, Teliana venceu o único duelo travado entre as duas até hoje, mas isso aconteceu há nove anos, no Torneio de Granada, na Espanha.

Derrotada já na estreia do qualifying de Roma no ano passado, a brasileira teve muitas dificuldades para superar Beck nesta segunda-feira. Já no primeiro set ela teve o seu saque quebrado por duas vezes, mas converteu três de quatro break points para fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, mais uma vez bastante equilibrado, as duas tenistas voltaram a exibir instabilidade no saque. Com cada uma delas conquistando três quebras, a disputa foi ao tie-break, no qual a brasileira foi um pouco melhor e fechou em 8/6.

Curiosamente, essa foi a segunda vitória de Teliana sobre Beck apenas neste ano, no qual a alemã também foi superada pela pernambucana no Torneio de Rabat, no Marrocos. Antes disso, no ano passado, ela também levou a melhor sobre a adversária na final do WTA de Florianópolis, no ano passado, e no Torneio de Grado, na Itália, em 2011. O único triunfo da alemã sobre a brasileira foi em Bad Gastein, na Áustria, em 2015, quando a número 1 do País desistiu do duelo quando perdia o primeiro set por 5/2.

Teliana acumula apenas três vitórias nesta temporada em torneios da WTA, sendo duas delas sobre Beck. Já o outro triunfo foi sobre a sua compatriota Beatriz Haddad Maia, no Torneio de Miami, também de nível Premier como o de Roma.

VENUS VENCE

Em outro duelo já encerrado nesta segunda-feira em Roma, a veterana norte-americana Venus Williams, ex-número 1 do mundo e atual 14ª colocada, confirmou favoritismo ao estrear com vitória sobre a sua compatriota Coco Wandeweghe com parciais de 6/4 e 6/3.

Assim, Venus se credenciou para encarar na próxima fase a ganhadora da partida entre a húngara Timea Babos e a holandesa Kiki Bertens, programada apenas para a terça-feira.

Já a primeira rival da norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial e irmã mais nova de Venus, será a alemã Anna-Lena Friedsam, que em outro jogo desta segunda-feira eliminou a eslovaca Anna Schmiedlova com parciais de 6/4 e 7/5.

Também garantida na segunda rodada está a russa Ekaterina Makarova, que na estreia derrotou a montenegrina Danka Kovinic por duplo 6/2. Desta forma, ela será a primeira rival da espanhola Garbiñe Muguruza, quarta colocada do ranking mundial, na segunda rodada.