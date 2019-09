Estreante na temporada de 2020, ATP Cup pode ter duelo entre Federer e Murray

Novidade no calendário da próxima temporada do tênis masculino, a ATP Cup poderá ter logo na fase de classificação um confronto de ex-números 1 do mundo entre Roger Federer e Andy Murray. Nesta segunda-feira, em Sydney, no sorteio dos grupos da competição, que será disputada na Austrália logo na primeira semana de 2020, a Suíça e a Grã-Bretanha caíram no Grupo C juntamente com a Bélgica e um país a definir.

Com 19 das 24 nações participantes já definidas, o sorteio dividiu os seis grupos da competição que acontecerá entre os dias 3 e 12 de janeiro, em três cidades diferentes - Sydney, Perth e Brisbane - e distribuirá US$ 15 milhões (R$ 61,4 milhões) em premiação, podendo dar até 750 pontos no ranking de simples e 250 no de duplas.

Liderada por Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, a Sérvia ficou no Grupo A. Os adversários na fase de classificação serão a França, a África do Sul e mais um país ainda a ser definido. As partidas acontecerão em Brisbane, que também receberá o Grupo F com Alemanha, Grécia, Canadá e os anfitriões australianos.

Os Grupos B e D serão disputados em Perth. No primeiro deles está a Espanha de Rafael Nadal, cujos primeiros rivais serão o Japão, a Geórgia e mais um país ainda indefinido. No outro ficaram a Rússia, a Itália, os Estados Unidos e uma quarta nação.

Além da chave que conta com Suíça e Grã-Bretanha, a cidade de Sydney receberá o Grupo E, que tem a Áustria, a Croácia, a Argentina e mais um país.

A competição servirá como aquecimento para a disputa do Aberto da Austrália e se assemelhará ao novo formato da Copa Davis, com equipes nacionais divididas em grupos brigando por vaga nas quartas de final, que abrirá o mata-mata do evento.

Já foram definidos 19 dos 24 países: Austrália, África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Japão, Rússia, Sérvia e Suíça. As cinco equipes adicionais serão anunciadas no dia 13 de novembro.