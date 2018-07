Estreia de Bellucci em Estocolmo será nesta terça-feira

A organização do Torneio de Estocolmo, na Suécia, confirmou nesta segunda-feira que a estreia do tenista brasileiro Thomaz Bellucci será nesta terça. Ele jogará contra o norte-americano James Blake, em partida prevista para começar às 16h15 (horário de Brasília).

Número 1 do Brasil e 27 do mundo, Bellucci entra no Torneio de Estocolmo como o sétimo cabeça de chave. Terá, no entanto, um duro adversário na estreia: Blake já ocupou o quarto lugar no ranking, mas, vivendo uma má fase, aparece atualmente na 120ª colocação.

"O Blake é um jogador experiente e muito perigoso. Vou ter que estar muito concentrado desde o início da partida, para não dar brechas a ele", disse Bellucci, que venceu o único confronto que teve contra o norte-americano, ocorrido no Masters de Miami deste ano.