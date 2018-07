Estreia de Feijão no Torneio de Munique é adiada por chuva

A partida, que seria disputada no fim do dia, foi remarcada para esta quarta-feira. Será o único jogo da primeira rodada do dia. De acordo com a organização, o duelo terá início às 6 horas (horário de Brasília). O vencedor do confronto vai enfrentar na segunda rodada o austríaco Gerald Melzer. O irmão mais novo de Jürgen Melzer furou o qualifying e avançou direto à segunda rodada por ocupar o lugar do lesionado Gael Monfils na chave.

A mudança na programação vai beneficiar Andújar, que ganha um dia extra de descanso. O espanhol entrou em quadra no domingo para disputar a final do ATP 500 de Barcelona - foi derrotado pelo japonês Kei Nishikori. Feijão teve mais tempo para descansar porque foi eliminado logo na estreia na competição espanhola.

Com as alterações, Feijão terá um dia cheio nesta quarta. Depois de abrir o dia na chave de simples, ele estreará nas duplas, ao lado do dominicano Victor Estrella Burgos. Eles vão enfrentar o escocês Jamie Murray e o australiano John Peers. No mesmo dia, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya vão jogar contra o ucraniano Sergiy Stakhovsky e o sérvio Viktor Troicki, também pela primeira rodada.

RESULTADOS - Depois da chuva, o dia foi marcado por apenas uma surpresa na chave de simples em Munique. O australiano Bernard Tomic, sexto cabeça de chave, foi eliminado pelo sérvio Janko Tipsarevic por 5/7, 6/1 e 7/6 (7/3).

Já o alemão Philipp Kohlschreiber, o italiano Fabio Fognini e o checo Lukas Rosol, todos cabeças de chave, não tiveram problemas para vencer na estreia. Venceram seus jogos em sets diretos. O veterano Radek Stepanek contou com o abandono do usbeque Farrukh Dustov no segundo set para avançar.