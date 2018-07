Estreia de Soares em Queen's é adiada por falta de luz natural

Apesar dos resultados irregulares na temporada, Soares e Peya chegam ao torneio inglês com status de favoritos por serem os atuais campeões. No entanto, terão um duelo complicado já na estreia, uma vez que enfrentarão um especialista em grama. Murray, número 3 do mundo em simples, também já venceu três vezes em Queen''s jogando sozinho.

Na chave de simples, a rodada desta terça foi encerrada com o triunfo do croata Marin Cilic sobre o francês Adrian Mannarino por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/2. Na segunda rodada, equivalente às oitavas de final, o atual campeão do US Open, vai duelar com o sérvio Viktor Troicki, finalista na grama de Stuttgart, no domingo.

A rodada teve ainda nesta terça as vitórias de Andy Murray, desta vez em simples, e do suíço Stan Wawrinka, campeão de Roland Garros. O espanhol Rafael Nadal, que faturou o título em Stuttgart, foi eliminado logo na estreia pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov.