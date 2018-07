Estreia de Teliana Pereira em Roland Garros é adiada por chuva

PARIS - Não será nesta segunda-feira que Teliana Pereira fará sua esperada estreia na chave principal de Roland Garros. Por causa da chuva, que atrapalhou a programação do Grand Slam francês, a número 1 do Brasil só pisará no saibro parisiense nesta terça, contra a tailandesa Luksika Kumkhum.

Pela agenda inicial, Teliana disputaria a quarta partida programada para a Quadra 5 do Tennis Club de Paris. No entanto, a chuva acabou afetando a sequência de jogos. O mau tempo adiou o início de algumas partidas, como a do sérvio Novak Djokovic, e interrompeu outros confrontos.

Assim, a programação da Quadra 5 será encerrada nesta segunda com a estreia do brasileiro Thomaz Bellucci. Teliana só jogará nesta terça, em quadra e horário ainda não definidos pela organização do torneio.

A brasileira jogará a chave principal de um Grand Slam pela segunda vez na carreira. A primeira aconteceu no Aberto da Austrália deste ano. Jogar em Roland Garros era uma das metas da tenista, atual número 94 do mundo, para esta temporada.