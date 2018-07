Estrelas do tênis disputam batalha de expressão facial

A febre pelos emojis chegou ao mundo do tênis e as principais jogadoras do circuito mundial aceitaram travar uma batalha inusitada. Elas deixaram a rivalidade dentro de quadra em Roma, onde jogam até o dia 17 em preparação para Roland Garros, em Paris, e encararam o desafio de expressões faciais com muito bom humor.

Assista às interpretações de Serena Williams, Simona Halep, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Eugenie Bouchard, Ana Ivanovic, Ekaterina Makarova e da promissora Garbiñe Muguruza. Quem levou a melhor? A escolha é sua.