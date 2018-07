Estrella Burgos supera Lopez e fatura 1º título da sua carreira em Quito

Estrella Burgos foi o algoz do brasileiro Thomaz Bellucci nas semifinais, no último sábado, quando disputou outra decisão, da chave de duplas, ao lado de João Souza, também do Brasil, e acabou sendo derrotado. Mas neste domingo ele assegurou a conquista da chave de simples ao voltar a derrotar Lopez - havia batido o espanhol no confronto anterior, em 2014, no Torneio de Washington.

Na decisão deste domingo, Estrella Burgos sofreu com os 19 aces de Lopez, contra apenas três seus, mas mesmo assim conseguiu triunfar. No primeiro set, ele converteu dois de três break points para aplicar 6/2 com alguma facilidade sobre o cabeça de chave número 1 do Torneio de Quito.

Os outros dois sets foram definidos apenas no tie-break. Lopez ainda sobreviveu ao triunfar no primeiro, o do segundo set, mas perdeu o seguinte, o que levou Estrella Burgos a conquistar o primeiro título de um torneio da ATP na sua carreira.