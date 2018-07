EUA comemoram vitórias de Isner e Fish em Washington

Número 20 do mundo, Isner venceu nesta quarta-feira o duelo norte-americano contra Alex Kuznetsov, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4). Assim, ele avançou para enfrentar agora o indiano Somdev Devvarman, que ocupa a 129ª posição no ranking.

Fish teve uma vitória mais tranquila nesta quarta-feira, quando fez 6/3 e 7/5 no francês Julien Benneteau. O norte-americano, que ocupa o 64º lugar no ranking, espera agora seu adversário, que sai do jogo entre o australiano James Duckworth e o sul-africano Kevin Anderson.

Em outros resultados do dia em Washington, o russo Dmitry Tursunov eliminou o francês Gilles Simon por 6/4 e 6/2, o croata Ivan Dodig ganhou do alemão Tobias Kamke por 2/6, 6/2 e 6/3 e o checo Radek Stepanek derrotou o francês Michael Llodra por 6/2 e 6/1.