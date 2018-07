EUA convocam irmãs Williams para abertura da Fed Cup

As irmãs Venus e Serena Williams foram convocadas para representar os Estados Unidos na primeira rodada da Fed Cup de 2015. Ao lado de Madison Keys, semifinalista da atual edição do Aberto da Austrália, elas enfrentarão a Argentina na tentativa de recolocar o país no Grupo Mundial da competição. Varvara Lepchenko foi a quarta selecionada pela capitã Mary Joe Fernández.

O confronto acontecerá nos dias 7 e 8 de fevereiro, em quadras de saibro na cidade de Buenos Aires. Esta é apenas a segunda vez que os Estados Unidos disputarão a divisão inferior da Fed Cup desde que a competição passou a ter o atual formato, em 1995. Para voltar ao Grupo Mundial, o país precisa bater a Argentina e depois vencer uma outra série em abril.

Ganhadoras de 25 títulos de Grand Slam, somadas as conquistas de ambas, as irmãs Williams são as principais apostas norte-americanas para o retorno à elite do tênis feminino. Do outro lado, a Argentina será representada por jogadoras bem menos badaladas: Paula Ormaechea, María Irigoyen, Nadia Podoroska e Tatian Búa.