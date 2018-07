EUA fecham duelo com Eslováquia nos playoffs da Copa Davis

Assim como aconteceu com a Austrália um pouco mais cedo, diante do Usbequistão, os Estados Unidos fecharam neste sábado o confronto válido pelos playoffs da Copa Davis. Em Chicago, os tenistas norte-americanos abriram 3 a 0 na série melhor de cinco jogos diante da Eslováquia, com a vitória nas duplas, e garantiram a permanência na divisão de elite do torneio em 2015.

Na sexta-feira, os Estados Unidos já tinham aberto 2 a 0 com as vitórias de John Isner e Sam Querrey. E neste sábado, os irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan, principal dupla do mundo, confirmaram o favoritismo diante dos eslovacos Lukas Lacko e Norbert Gombo, ganhando com facilidade por 6/1, 6/2 e 6/1. Assim, os jogos deste domingo serão apenas para cumprir tabela.

Nos outros confrontos dos playoffs da Davis, a decisão da vaga ficou mesmo para acontecer neste domingo. Depois dos jogos de duplas realizados neste sábado, os placares ficaram assim: Índia 1 x 2 Sérvia, Israel 2 x 1 Argentina, Canadá 2 x 1 Colômbia, Holanda 1 x 2 Croácia e Ucrânia 1 x 2 Bélgica.