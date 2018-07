EUA vão receber a Suécia nos playoffs da Fed Cup

As norte-americanas serão as anfitriãs do confronto, marcado para os dias 20 e 21 de abril. Os Estados Unidos foram eliminados na primeira rodada do Grupo Mundial da Fed Cup ao perder o confronto com a Itália, disputado no último fim de semana, por 3 a 2.

Atual vice-campeã da Fed Cup, a Sérvia, derrotada pela Eslováquia na primeira rodada do torneio neste ano, vai enfrentar, fora de casa, a Alemanha pela repescagem. Nos outros dois confrontos, a Espanha vai receber o Japão, que caiu para a Rússia, e a Austrália, eliminada pela República Checa, enfrentará em casa a Suíça.

Os confrontos dos playoffs do Grupo Mundial II também foram definidos através de sorteio e serão Bélgica x Polônia, França x Casaquistão, Argentina x Grã-Bretanha, Ucrânia x Canadá, todos nos dias 20 e 21 de abril. O Brasil perdeu a chance de disputar essa etapa da Fed Cup ao ser superado pela equipe canadense e vai participar do Zonal Americano em 2014.

As semifinais da Fed Cup já estavam definidas e serão Itália x República Checa e Rússia x Eslováquia, ambos nos dias 20 e 21 de abril. A decisão do torneio será realizada entre os vencedores desses confrontos em 2 e 3 de novembro.