EUA vencem na Copa Hopman após Serena se recuperar de 'pneu'

Apesar de um péssimo início de Serena Williams, os Estados Unidos iniciaram com vitória sobre a Itália a sua participação na Copa Hopman, torneio no qual jogadores masculinos e femininos de um país formam uma equipe, realizado em Perth, na Austrália. Para isso, o time norte-americano triunfou nos três jogos da série em três sets.

No primeiro deles, Serena se recuperou de um "pneu" para vencer. A número 1 do mundo derrotou, de virada, a italiana Flavia Pennetta, 12.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/0.

Em seguida, John Isner, o número 18 do mundo, superou Fabio Fognini, 19.º colocado no ranking da ATP, por 2 a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 7/6 (7/4). Assim, a equipe norte-americana assegurou o triunfo na série. Mesmo assim, Serena e Isner voltaram a vencer, dessa vez o jogo de duplas mistas diante de Pennetta e Fognini, também por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 11/9.

Com isso, os Estados Unidos lideram o Grupo A da Copa Hopman, seguidos pela República Checa, que no último domingo derrotou o Canadá por 2 a 1. A chave prossegue na próxima quarta-feira, em Perth, quando a Itália vai enfrentar a República Checa e o Canadá duelará com os Estados Unidos.