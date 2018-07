EUA vencem República Checa e encaram Bielo-Rússia na final da Fed Cup

Os Estados Unidos derrubaram a tricampeã República Checa neste domingo e garantiram vaga na final da Fed Cup. O time norte-americano vai disputar o título contra a Bielo-Rússia, que surpreendeu a Suíça e chegou à decisão pela primeira vez. Os dois finalistas venceram seus duelos por 3 a 2 na série melhor de cinco partidas.

O duelo mais apertado envolveu os EUA e ao time checo, que venceu nada menos que cinco das últimas seis edições da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. O confronto só foi decidido na quinta e última partida, de duplas, com triunfo de Bethanie Mattek-Sands e CoCo Vandeweghe sobre Kristyna Pliskova e Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

CoCo Vandeweghe foi o maior destaque do duelo por vencer todos as partidas que jogou no saibro de Wesley Chapel, na Florida. No início do dia, ela superara Kterina Siniakova por 6/4 e 6/0. No sábado, a americana já havia derrotado Marketa Vondrousova por 6/1 e 6/4. As checas levaram a melhor em duas partidas, com vitórias de Marketa Vondrousova (sobre Lauren Davis por 6/2 e 7/5) e Katerina Siniakova (sobre Shelby Rogers por duplo 6/3).

A outra semifinal foi decidida no início deste domingo. Aryna Sabalenka venceu a suíça Viktorija Golubic por 6/3, 2/6 e 6/4, enquanto Aliaksandra Sasnovich bateu Timea Bacsinszky por 6/2 e 7/6 (7/2). Para finalizar o duelo, já decidido, as suíças Belinda Bencic e Martina Hingis arrasaram Olga Govortsova e Vera Lapko por 6/0 e 6/1.

No sábado, o duelo terminara empatado em 1 a 1. Isso porque, no quadra dura de Minsk, na Bielo-Rússia, a anfitriã Aliaksandra Sasnovich vencera Viktorija Golubic por 6/3, 5/7 e 7/5. Na sequência, Timea Bacsinszky empatou para a Suíça, ao derrotar Aryna Sabalenka por 6/4 e 7/5. O time da casa não contou com a ex-número 1 do mundo Victoria Azarenka, que ainda não voltou ao circuito após ser mãe pela primeira vez.

Mas, para a final da Fed Cup, o time da Bielo-Rússia poderá vir a contar com esse grande reforço. A decisão está marcada para os dias 11 e 12 de novembro, na Bielo-Rússia, em local ainda não definido.