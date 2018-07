Eugene Bouchard arrasa tenista sérvia na estreia em New Haven

A canadense Eugenie Bouchard não teve dó em sua estreia no Torneio de Haven, nos Estados Unidos, que serve de preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começa na próxima segunda. Em apenas 52 minutos, a cabeça de chave número 3 da competição e 8 do ranking mundial da WTA, arrasou a sérvia Bojana Jovanovski (35.ª colocada do mundo) por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Na segunda rodada, que já é as oitavas de final, Bouchard terá pela frente a australiana Samantha Stosur, ex-Top 10 e hoje na 22.ª posição do ranking mundial, que sofreu para derrotar a japonesa Kurumi Nara por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 6/7 (10/12) e 6/2.

Boa surpresa desta temporada, a espanhola Garbine Muguruza fez mais uma vítima. Nesta segunda, a número 26 do mundo ganhou da italiana Sara Errani, cabeça de chave número 7 e 14.ª colocada do ranking da WTA, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 3/6 e 6/1. Sua próxima rival será a chinesa Shuai Peng, que bateu a ucraniana Elina Svitolina por 6/4 e 6/3.

Também nesta segunda avançaram a checa Barbora Zahlavova Strycova, a francesa Caroline Garcia, a eslovaca Magdalena Rybarikova e a belga Kirsten Flipkens.