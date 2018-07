Eugenie Bouchard bate Wozniacki e faz a final de Wuhan com Kvitova

O Torneio de Wuhan conheceu nesta sexta-feira suas finalistas. A canadense Eugenie Bouchard derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e garantiu o direito de decidir a competição chinesa com a checa Petra Kvitova, que mais cedo passou pela ucraniana Elina Svitolina também em dois sets: 6/3 e 7/5.

Cabeça de chave número 3, Kvitova disparou sete aces para passar por Svitolina, mas teve dificuldade para confirmar seu serviço. No primeiro set, a checa até encontrou mais facilidade, aproveitou dois dos break points que teve e fechou com tranquilidade. Mas no segundo viu a ucraniana equilibrar a partida e só venceu porque mostrou mais tranquilidade no momento decisivo.

Já no confronto que prometia ser o mais equilibrado das semifinais, Bouchard, cabeça de chave número 6, impôs seu ritmo desde o início e não deu qualquer chance para Wozniacki, oitava favorita. Foram cinco quebras para a suíça, que contou com dia irregular da adversária para passear em quadra.

Em um torneio marcado pelas zebras - Serena Williams, Simona Halep, Agnieszka Radwanska e Maria Sharapova não chegaram nem às quartas de final -, Kvitova, número 3 do mundo, chega como grande favorita para faturar o título diante da jovem Bouchard, de apenas 20 anos, nona do ranking.

Será apenas o terceiro confronto entre elas em torneios do circuito da WTA, sendo que Kvitova venceu os dois anteriores. A checa vai em busca de seu 14.º título na carreira, enquanto Bouchard tenta superar a freguesia diante da adversária para faturar seu segundo troféu na WTA.

DUPLAS - Na chave de duplas, a veterana suíça Marina Hingis, de 33 anos, garantiu-se na decisão. Ao lado de outra tenista experiente, a italiana Flavia Penneta, ela passou pela dupla formada pelas norte-americanas Raquel Kops-Jones e Abigail Spears por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, enfrentará que passar de Cara Black/Caroline Garcia x Andrea Hlavackova/Shuai Peng.