Eugenie Bouchard ganha prêmio da WTA por evolução em 2014

A grande performance de Eugenie Bouchard neste ano, principalmente nos torneios de Grand Slam, foi reconhecido pela WTA nesta terça-feira. Vice-campeã em Wimbledon, a canadense de apenas 20 anos foi premiada por ter sido eleita a tenista que mais evoluiu na temporada 2014.

"Estou honrada por ter sido escolhida a tenista que mais evoluiu no ano. Obrigado pelos votos", comemorou Bouchard, eleita a partir dos votos de jornalistas e fãs. "Meu objetivo é tentar melhorar a cada dia. E sinto que alcancei este objetivo neste ano. Estou ansiosa para continuar meu crescimento."

A evolução de Bouchard na temporada pode ser atestada pelo ranking. Após terminar 2013 na 32ª colocação, ela figura agora na 7ª posição, tornando-se a canadense mais bem ranqueada da história na lista da WTA.

Para tanto, ela somou pontos importantes nos quatro torneios de Grand Slam. Eleita a revelação do ano passado, a canadense iniciou a temporada 2014 com a semifinal do Aberto da Austrália. Depois, repetiu o feito em Roland Garros e foi ainda mais longe em Wimbledon, quando foi superada na final pela experiente Petra Kvitova, da República Checa.

Neste ano, ela também faturou seu primeiro título de nível WTA. Foi em Nuremberg, na Alemanha, e ainda teve outro vice, em Wuhan, na China, novamente superada por Kvitova. Bouchard só decepcionou no final do ano, ao perder as três partidas disputadas no Masters da WTA, em Cingapura.