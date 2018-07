Ex-líder do ranking mundial do tênis, Ana Ivanovic se aposenta aos 29 anos

Ex-líder do ranking mundial e campeã de Roland Garros em 2008, Ana Ivanovic anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria do tênis profissional. A sérvia de 29 anos de idade resolveu tomar a decisão depois de sofrer com uma série de lesões que a impediram de competir no seu mais alto nível nos últimos anos.

"Foi uma decisão difícil, mas há muito o que celebrar", afirmou Ivanovic, por meio de sua página no Facebook. Ela usou a rede social para confirmar o fim de uma carreira na qual conquistou 15 títulos no circuito da WTA, sendo que o troféu obtido há oito anos em Roland Garros foi a sua única conquista de um Grand Slam.

Foi justamente em 2008, por sua vez, que a sérvia alcançou a liderança do ranking mundial. Ela enfatizou que todos sabem que ela teve o desempenho afetado por lesões nos últimos tempos, assim como ressaltou que só poderia seguir jogando se estivesse em condições de atuar de igual para igual com as outras principais tenistas do mundo.

"Só posso jogar se puder desempenhar o meu máximo nível, e já não posso mais fazer isso", lamentou Ivanovic, que neste ano caiu de forma surpreendente na primeira rodada do US Open, sendo que uma semana depois anunciou que ficaria fora do restante da temporada por causa de lesões no punho e em um dedo.

Naquela ocasião, a sérvia indicou que tinha uma lesão crônica no punho e também que teria um dedo do seu pé operado, após o mesmo ser fraturado em janeiro de 2015 durante uma partida válida pelo Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em Melbourne.

"Não fique triste, seja otimista ao meu lado. Meu amor e meu maior agradecimento a todos vocês", afirmou Ivanovic nesta quarta, deixando claro que se deu por satisfeita pelos objetivos que conseguiu alcançar em sua carreira. "Alcancei metas que nunca havia sonhado conquistar, comecei a sonhar com o tênis quando tinha cinco anos, quando via Monica Seles jogar pela televisão", disse, para depois completar: "Ganhei 15 torneios WTA, disputei três finais de Grand Slam, uma final de Fed Cup, joguei muitas partidas memoráveis".

Em queda nos últimos anos, a sérvia, que também é considerada uma das principais musas do esporte na atualidade e completou 29 anos no mês passado, fechou esta temporada apenas na discreta 63ª posição do ranking mundial.