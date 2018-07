Ex-número 1 do mundo, Serena Williams dá a luz a uma menina

A ex-número 1 do mundo Serena Williams se tornou mamãe nesta sexta-feira. A tenista norte-americana deu a luz a uma menina, segundo anunciou seu próprio treinador e a organização do US Open. O bebê, que nasceu com 3,1kg, passa bem.

"Parabéns à Serena Williams pela sua bebê. Estou tão feliz por você e sinto suas emoções. Recupere-se bem e aproveite sem limitações", disse Patrick Mouratoglou, treinador da americana, nas redes sociais.

Serena, de 35 anos, fora internada no St. Mary's Medical Center, na Flórida, ainda na noite de quinta-feira. De acordo com o jornal The New York Times, o hospital fechou todo o andar onde estava a tenista, para dar maior privacidade à nova mamãe, e reforçou a segurança.

Serena e seu noivo, o empresário Alexis Ohanian, co-fundador da rede social Reddit, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o nascimento da sua primeira filha. No início da noite, após vencer mais um jogo no US Open, Venus Williams comemorou o nascimento e o novo status de "tia". "Palavras não podem descrever o momento", afirmou.

Serena descobriu que estava grávida durante a disputa do Aberto da Austrália no início do ano. Após ser campeã em Melbourne, ela anunciou que iria se afastar do circuito por conta da gravidez. Ela deve voltar às ações no início de 2018.