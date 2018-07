Ex-parceiro de Oncins comandará Argentina na Copa Davis

Daniel Orsanic, ex-parceiro de Jaime Oncins nas duplas nos tempos de jogador e ex-treinador do brasileiro Bellucci, é o novo capitão da Argentina na Copa Davis. O treinador, de 46 anos, foi anunciado pela Associção Argentina de Tênis (AAT) na terça-feira à noite e vai estrear na nova função diante do Brasil, na primeira rodada da Davis do ano que vem.

O argentino, nos tempos de jogador, faturou oito títulos de duplas, entre 1991 e 2001, tendo se aposentado em 2003. Durante parte da carreira, atuou ao lado de Oncins, fazendo três finais no Circuito Mundial da ATP e vencendo o Torneio de Stuttgart, em 1999.

Orsanic assume o lugar de Martín Jaite, destituído do cargo de capitão da Davis depois de Argentina sofrer para permanecer no Grupo Mundial, tendo vencido Israel na repescagem. Seu primeiro desafio será convencer Juan Martín del Potro, principal jogador do país, a voltar a jogar a Davis depois de duas temporadas de ausência.

Os argentinos atualmente contam com um top30 do ranking da ATP (Leonardo Mayer) e cinco jogadores entre os 100 melhor do mundo. Na lista dos 200 primeiros, são 12 tenistas da Argentina. O Brasil, por exemplo, tem dois top100 e três top200, apenas. Os dois rivais se enfrentam entre 6 e 8 de março, na Argentina.