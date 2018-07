Ex-tenista assume comando da equipe alemã na Davis

Com 43 anos, Carsten Arriens encerrou a carreira como tenista em 1999. Sua melhor colocação no ranking foi o 109º lugar, conseguido em 1993. E somou um único título, justamente no Brasil, em torneio realizado no Guarujá (SP) em 1992.

Agora, Carsten Arriens tem o desafio de comandar a equipe alemã, que disputará a primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis contra a Argentina, em fevereiro do ano que vem. A Alemanha tem três títulos na história da competição, conquistados em 1988, 1989 e 1993 - os maiores campeões são os Estados Unidos, que já ganharam 32 vezes.