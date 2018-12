Ex-tenista Sebastien Grosjean é nomeado capitão da França na Copa Davis

A Federação Francesa de Tênis (FFT) anunciou nesta segunda-feira o novo capitão do país para a Copa Davis. Trata-se do ex-tenista Sebastien Grosjean, que chega para a vaga que foi ocupada por Yannick Noah nesta temporada, em que levou o time francês ao vice-campeonato da competição.

"É um grande orgulho ser nomeado capitão da França na Copa Davis, porque eu sempre fui muito ligado a este evento, e a competição promete ser muito empolgante. Gostaria de agradecer ao Pierre Cherret (diretor técnico da FFT) e ao comitê executivo pela confiança que me deram e vou trabalhar para corresponder a este desafio magnífico", declarou Grosjean.

O ex-tenista terá a responsabilidade de comandar a França no novo formato da Davis, que será disputada em novembro do ano que vem em Madri. Ele ocupa a vaga que seria de Amelie Mauresmo, que, após ser apontada a capitã do país, preferiu abrir mão do cargo para treinar o tenista Lucas Pouille.

Ex-Top 5 do ranking, Grosjean teve um quarto lugar no ranking como ponto alto da carreira. Dono de quatro títulos de simples no circuito, ele teve idas às semifinais na Austrália, em Roland Garros e em Wimbledon como melhores resultados em torneios de Grand Slam.