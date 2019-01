Ex-Top 100, Thiago Alves será um dos técnicos de Bellucci neste ano

Quatro meses após encerrar a parceria com André Sá, Thomaz Bellucci terá um novo treinador brasileiro em sua equipe na temporada 2019. Será o também ex-tenista Thiago Alves, que chegou a figurar na 88ª posição do ranking da ATP. Ele está afastado das quadras desde 2014.

Alves vai trabalhar ao lado do técnico espanhol German López, que atua com Bellucci em sua base em Bradenton, nos Estados Unidos, onde o tenista mora há um ano. López não costuma viajar com o tenista para os torneios do circuito. Alves vai preencher esta lacuna, em algumas competições.

O ex-tenista passou a trabalhar com Bellucci, atual 225º colocado do ranking, na pré-temporada, realizada na Flórida. "A pré-temporada foi muito boa. Tanto na quadra quanto na parte física. Consegui trabalhar muitas coisas que durante a temporada é mais difícil pela falta de tempo, porque são muitos torneios seguidos", disse Bellucci.

"Consegui fazer quatro semanas de treino, focar em coisas bem específicas. Foi bem legal estar preparado para começar a temporada e ter um ano melhor que o ano passado", projetou o brasileiro, que já foi o 21º do ranking, mas chegou a sair do Top 300 no decorrer de 2018. Em recente entrevista ao Estado, o tenista admitiu que a temporada passada foi a pior de sua carreira como profissional.

Ao mesmo tempo, Thiago Alves manterá suas funções no Time Guga, na qual é um dos treinadores da equipe de alto rendimento liderada por Gustavo Kuerten. Tendo como base a cidade de São José do Rio Preto (SP), ele orienta os pupilos Matheus Alves e Natan Rodrigues, duas das apostas do Time Guga.

"Estou muito feliz com esse projeto com o Thomaz. Acredito muito que ele volte a estar entre os melhores tenistas do mundo. Tenho certeza que eu e o German faremos uma grande parceria", disse Alves. "Conheço o Thomaz há muito tempo, treinei muito com ele e também nos enfrentamos algumas vezes. Conheço seu potencial e acredito demais no seu retorno."

Bellucci vai estrear na temporada 2019 direto no qualifying do Aberto da Austrália. A fase classificatória terá início no dia 8 - a chave principal vai começar no dia 14. Seu melhor desempenho no primeiro Grand Slam da temporada é a segunda rodada, em 2010, 2011, 2012, 2014 e 2016.

O brasileiro já está em Melbourne, onde encerra sua preparação para a estreia no quali, na companhia de German López. Thiago Alves só deve chegar dias depois, na companhia dos seus pupilos juvenis.

Bellucci já definiu o seu calendário para a sequência da temporada. Mas não confirmou em quais Alves deve comparecer. Após o Aberto da Austrália, o brasileiro disputará uma série de torneios de nível challenger nos Estados Unidos, em quadra rápida: Newport Beach (21 janeiro), Cleveland (28 janeiro) e Dallas (04 fevereiro).