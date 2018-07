Exibindo um novo patrocinador, Federer arrasa sérvio na estreia de Wimbledon

Exibindo um novo patrocinador depois de não renovar o longo acordo que tinha com a Nike, com quem ficou sem contrato há algumas semanas, Roger Federer estreou com vitória fácil em Wimbledon, nesta segunda-feira. Atual campeão e na luta para conquistar o seu nono título do Grand Slam realizado em Londres, o suíço arrasou o sérvio Dusan Lajovic por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/4, e se garantiu na segunda rodada da tradicional competição.

Cabeça de chave número 1 na capital inglesa, Federer precisou de apenas 1h19min em quadra para confirmar seu favoritismo diante do 58º colocado da ATP. Absoluto no duelo, o vice-líder do ranking mundial não teve o seu saque ameaçado por nenhuma vez e ainda aproveitou cinco de oito chances de quebrar o serviço do adversário.

O recordista de títulos de Grand Slam, com 20 troféus, também contabilizou oito aces e 35 winners, assim como ganhou 70% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque.

Desta forma, o suíço avançou tranquilamente para a próxima fase de Wimbledon, na qual terá pela frente o ganhador do confronto entre o eslovaco Lukas Lacko e o francês Benjamin Bonzi, também previsto para ocorrer nesta segunda-feira.

Vestido todo de branco na quadra central do All England Club, conforme manda a tradição de Wimbledon há décadas, Federer trouxe como principal novidade no seu visual o uniforme da marca chinesa Uniqlo, com quem acertou um patrocínio milionário.

Também nesta segunda-feira, o tenista foi confirmado como embaixador oficial da Uniqlo por meio das redes sociais da marca e teve a sua foto de perfil do site da ATP atualizada, então já vestindo a camisa com o nome do seu novo patrocinador.

Os valores do novo acordo não foram divulgados oficialmente, mas a imprensa europeia relatou que o contrato com a Uniglo renderá a Federer US$ 30 milhões (cerca de R$ 115 milhões) ao ano, o triplo dos US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões) que recebia anualmente da Nike.