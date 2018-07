Fabiano de Paula 'fura' quali em Gstaad e joga primeiro torneio ATP

O brasileiro Fabiano de Paula vai participar do Torneio de Gstaad, ATP 250 disputado em quadras de saibro na Suíça. Neste domingo, o número 442 do mundo assegurou presença na chave principal ao "furar" o qualifying com a vitória sobre o suíço Alexander Sadecky por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 21 minutos.

Fabiano de Paula, de 25 anos, nascido na comunidade da Rocinha, no Rio, nunca havia disputado a chave principal de um torneio da ATP. Agora, ele vai jogar em Gstaad e inclusive já teve o seu adversário de estreia definido. O brasileiro enfrentará o esloveno Blaz Rola, 82.º colocado no ranking.

Além de Fabiano de Paula, a chave de simples do Torneio de Gstaad também contará com a participação de outro brasileiro, Thomaz Bellucci, que foi campeão do ATP 250 suíço em 2009 e 2012. Na estreia, o número 96 do mundo vai enfrentar o austríaco Gerald Melzer, 148.º colocado no ranking.