Fabio Fognini confirma favoritismo e é campeão no Chile

VIÑA DEL MAR - O tenista italiano Fabio Fognini confirmou o favoritismo e conquistou neste domingo o título do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Cabeça de chave número 1, ele teve uma vitória tranquila na final diante do argentino Leonardo Mayer, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 23 minutos de jogo.

Número 15 do mundo, Fognini já tinha vantagem no histórico diante de Mayer, que ocupa atualmente a 91ª colocação do ranking. No único confronto anterior entre eles, o italiano também venceu fácil, no ano passado, em Stuttgart, na Alemanha. Assim, confirmou o favoritismo neste domingo e derrotou o argentino novamente.

Com isso, o tenista italiano 26 anos conquistou o terceiro título de sua carreira no circuito profissional da ATP. Os dois troféus anteriores foram conseguidos na temporada passada, nos torneios de Hamburgo e de Stuttgart, ambos na Alemanha. Mayer, por sua vez, continua sem ter sido campeão na elite do tênis mundial.