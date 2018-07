Fabio Fognini ganha na estreia e enfrenta Andy Murray no Masters 1000 de Roma

O Masters 1000 de Roma, disputado em quadras de saibro na capital da Itália, começou neste domingo e o torcedor italiano viu a sua maior esperança em fazer uma boa campanha nesta semana vencer em sua estreia. Contra o compatriota Matteo Berrettini, Fabio Fognini ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, e se credenciou para encarar na segunda rodada o britânico Andy Murray, atual número 1 do mundo.

Com mais sofrimento, o norte-americano John Isner passou de virada pelo espanhol Albert Ramos-Viñolas, cabeça de chave número 14, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 6/1. Na segunda rodada, o número 23 do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o brasileiro Thiago Monteiro contra o alemão Florian Mayer.

Outros dois jogos foram realizados neste domingo. O espanhol Fernando Verdasco bateu o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, e o checo Jiri Vezely eliminou o britânico Daniel Evans tambpem por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/1.