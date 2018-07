Falta de luz natural adia duelo Djokovic x Del Potro

Invicto no ano, Djokovic buscará diante de Del Potro a sua 40.ª vitória seguida na temporada, enquanto o tenista da Argentina segue a sua franca recuperação no circuito profissional depois de ter ficado fora de quase toda a temporada passada por causa de uma grave lesão no punho.

O jogo desta sexta foi interrompido depois de uma hora e 37 minutos de duração, às 21h15 do horário local (16h15 em Brasília). Antes de ser adiado, o confronto entre os dois tenistas acabou sendo transferido da quadra central, a Philippe Chatrier, para a Suzanne Lenglen em razão da longa duração de outros duelos que ocorreram antes no palco maior da competição, entre eles o que o suíço Stanislas Wawrinka venceu o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 2, de virada.

O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado nesta sexta pelo francês Richard Gasquet naquele que seria o último jogo da quadra Suzanne Lenglen, mas o local acabou recebendo em seguida o confronto entre Djokovic e Del Potro. O vencedor do duelo entre o sérvio e o argentino irá encarar justamente Gasquet nas oitavas de final.