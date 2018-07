Falta de luz natural suspende jogos em Wimbledon

Radwanska, finalista em 2012, precisou deixar a quadra quando vencia a romena Andreea Mitu por 4/2 no set inicial. A italiana Sara Errani pôde jogar mais e só teve a partida paralisada no início do terceiro set. O duelo estava empatado com a francesa Caroline Garcia pelo placar de 6/2 e 6/7 (3/7).

A dinamarquesa Caroline Wozniacki vencia a israelense Shahar Peer por 6/3 e 2/0 quando a baixa iluminação natural obrigou a interrupção. O mesmo aconteceu com a búlgara Tsvetana Pironkova em jogo contra a americana Varvara Lepchenko - 7/6 (9/6) e 0/1. E a russa Svetlana Kuznetsova, que perdia para a portuguesa Michelle Larcher de Brito por 2/1.

A checa Petra Kvitova foi mais rápida e superou a compatriota Andrea Hlavackova por 6/3 e 6/0, enquanto a eslovaca Dominika Cibulkova bateu a canadense Aleksandra Wozniak por 6/1 e 6/2. Também avançaram nesta segunda as cabeças de chave Ekaterina Makarova (22ª), Lucie Safarova (23ª) e Elena Vesnina (32ª).

A espanhola Garbiñe Muguruza, 27ª cabeça de chave, foi eliminada logo na estreia, pela americana Coco Vandeweghe por 6/3, 3/6 e 7/5.

Na chave masculina, duas partidas não puderam ser finalizadas nesta segunda. O francês Jo-Wilfried Tsonga duelava com o austríaco Jurgen Melzer quando o jogo precisou ser paralisado. O placar mostrava ligeira vantagem do favorito francês, com 6/1, 3/6, 3/6,

6/2 e 5/4.

O norte-americano Sam Querrey teve o confronto com o compatriota Bradley Klahn interrompido no quarto set. Querrey liderava o marcador por 6/7 (5/7), 6/4, 6/1 e 6/5.