Familiares denunciam tortura sofrida por Djokovic durante retenção na Austrália

Familiares do tenista Novak Djokovic denunciaram que o atleta sofreu tortura durante o período que ficou retido na Austrália por ter entrado no país sem estar vacinado contra covid-19. Parentes do atleta concederam uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, em Belgrado, na Sérvia, e comemoraram que “a verdade e a justiça” teriam vencido, se referindo à decisão do juiz Anthony Kelly, que determinou que o visto do tenista fosse liberado para que o mesmo permaneça no país.

“Tem sido um enorme desafio para nós como família. Fizemos tudo que pudemos para estar de acordo com os protocolos. Somos muito emocionais e é difícil para nós defendermos o Novak sem ofender outras pessoas”, disseram os familiares.

Dijana Djokovic revelou estar preocupada com a possibilidade do governo australiano decidir expulsar o jogador, apesar da sentença favorável recebida pelo jogador nesta segunda-feira, após longa audiência. O juiz considerou a decisão de barrar o tenista desproporcional e concedeu a Djokovic o direito de permanecer no país e disputar o Aberto da Austrália.

“Não quero nem pensar em nada a não ser que ele permanecerá e jogará o torneio”, disse a mãe do atleta. Mesmo com a decisão momentânea, o advogado do governo australiano, Christopher Tran, afirmou que Alex Hawke, ministro de Imigração, Cidadania, Serviços a Imigrantes e Relações Multiculturais, pode cancelar o visto e deportar Djokovic.

Djordje Djokovic, irmão do tenista afirmou: “Verdade e justiça vieram à tona e eu gostaria de agradecer à justiça da Austrália e ao juiz Kelly, que foram imparciais e neutros diante dos fatos apresentados desde que Djokovic pousou em Melbourne, incluindo todo o assédio que ele vem sofrendo”.

Srdjan, pai do jogador, ainda chegou a afirmar que os direitos humanos do atleta foram retirados. O irmão Djordje também argumentou também que Novak tinha todos os documentos exigidos quando viajou para o país e foi autorizado a disputar a competição mesmo sem estar vacinado.

Um dos assuntos mais questionados durante a coletiva da família Djokovic foi justamente o argumento usado pelo atleta para defender sua participação no primeiro Grand Slam do ano, o de que ele não precisaria se vacinar já que testou positivo para a doença no dia 16 de dezembro.

Jornalistas perguntaram sobre o fato de ele ter comparecido a eventos públicos após testar positivo, incluindo um com um grupo de crianças. A família do jogador não respondeu sobre as ações e anunciou, então, que a coletiva de imprensa estava encerrada. Antes de saírem, os familiares se abraçaram e cantaram um hino nacionalista que diz “estou vindo da Sérvia, nunca vou embora”.

Os mesmos familiares do tenista haviam participado de um protesto no último domingo na capital sérvia, antes da audiência judicial desta segunda-feira. Novak Djkovic é o maior vencedor do Aberto da Austrália e tem como meta se tornar o maior ganhador de Grand Slams do planeta, estando empatado atualmente com Rafael Nadal e Roger Federer, com 21 conquistas cada.