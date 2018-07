Favorita, Bouchard abandona torneio austríaco por lesão

A bruxa está solta no Torneio de Linz, na Áustria. Depois de a sérvia Ana Ivanovic, cabeça de chave número 2, abandonar na última quarta-feira por dores na coxa, nesta quinta foi a vez da principal favorita, a canadense Eugenie Bouchard, deixar a competição por conta de uma lesão. Melhor para a búlgara Tsvetana Pironkova, que a enfrentaria e, desta forma, garantiu vaga diretamente nas quartas de final.

Bouchard já havia sentido a coxa na vitória da estreia, diante da austríaca Patricia Mayr-Achleitner, na quarta, e chegou a pedir atendimento médico durante a partida. A boa exibição dava sinais de que o problema havia sido pequeno, mas a canadense relatou que as dores aumentaram durante a madrugada.

"Eu acordei nesta manhã e estava muito, muito pior. É difícil para mim continuar jogando e continuar piorando a lesão", declarou a tenista, que só pensa em não colocar sua participação no Masters da WTA em risco. "O plano agora é tirar muitos dias para descansar. O objetivo é tentar jogar em Cingapura. Eu não terei o treinamento ideal provavelmente, mas darei meu melhor."

Se Ivanovic e Bouchard abandonaram sem sequer entrar em quadra para seus compromissos, a russa Magdalena Rybarikova foi mais uma vítima no Torneio de Linz durante sua partida contra a italiana Karin Knapp. Depois de perder o primeiro set por 6/3, ela também sentiu uma lesão na perna e precisou abandonar antes que a segunda parcial começasse.

Com tantos abandonos e em meio a diversas zebras, a chave se abriu para a checa Karolina Pliskova. Sétima favorita do torneio, ela é a única cabeça de chave que segue na competição, e nesta quinta chegou às quartas depois de vencer a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Agora, Pliskova, número 30 do mundo, pegará a norte-americana Madison Brengle, que se classificou justamente com o abandono de Ivanovic. Além de Pliskova, Knapp e Pironkova, a alemã Anna-Lena Friedsam garantiu-se nas quartas nesta quinta-feira com a vitória por 2 sets a 0 sobre a eslovaca Jana Cepelova, com parciais de 6/0 e 6/4.