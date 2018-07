Favorita, Bouchard estreia com vitória no Torneio de Quebec

Principal favorita ao título em Quebec, a local Eugenie Bouchard estreou com vitória nesta quarta-feira no torneio canadense, de nível WTA International. A cabeça de chave número 1 derrotou Mandy Minella, de Luxemburgo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Vindo de uma queda na estreia no US Open, em uma temporada irregular, Bouchard tenta se restabelecer no circuito com uma boa campanha diante de sua torcida. Ex-Top 5 do ranking, a canadense ocupa somente a 48ª posição da lista da WTA atualmente. Um triunfo em Quebec deixaria Bouchard mais perto do Top 40.

Para tanto, ela enfrentará na segunda rodada a russa Alla Kudryavtseva. Se confirmar o favoritismo, a tenista do Canadá já sabe quem enfrentaria nas quartas de final. Seria a norte-americana Lauren Davis, que eliminou a compatriota Samantha Crawford por 6/4 e 6/1, nesta quarta.

A rodada do dia contou com a queda precoce da russa Evgeniya Rodina, sétima cabeça de chave. Ela foi derrotada pela norte-americana Julia Boserup por 6/4 e 6/3, pela segunda rodada.

Além de Boserup, avançaram às quartas de final a norte-americana Catherine Bellis e a checa Tereza Martincova. Bellis, de apenas 17 anos, superou a compatriota Danielle Lao por 6/4, 4/6 e 6/3, enquanto Martincova venceu a russa Ekaterina Alexandrova por 6/4, 1/6 e 6/4.