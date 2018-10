Favorita, Camila Giorgi bate russa, é campeã em Linz e encerra jejum

A tenista italiana Camila Giorgi confirmou o favoritismo neste domingo e faturou o título do Torneio de Linz, na Áustria. Na final, a atual 32ª do ranking superou a russa Ekaterina Alexandrova, 119ª, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em apenas 59 minutos de duelo.

Com o resultado, a quinta cabeça de chave faturou seu segundo troféu de nível WTA em sua carreira. E encerrou um jejum entre a primeira e a segunda conquistas. A primeira aconteceu há dois anos, em Hertogenbosch, na Holanda. Ela fora vice-campeã em Linz, em 2014.

Em sua primeira final na temporada, Giorgi sacou melhor e não teve o serviço ameaçado em nenhum momento da partida. No set inicial, aproveitou o único break point cedido pela rival para obter a quebra e abrir vantagem no marcador.

No segundo set, a italiana ganhou confiança e foi para cima da rival russa. Por consequência, faturou três quebras em cinco oportunidades, sacramentando um passeio na parcial sobre a tenista que veio do qualifying.

Alexandrova também buscava o segundo troféu de nível WTA na carreira. O primeiro foi obtido em 2015, em Limoges, na França.