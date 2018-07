Favorita, Cirstea bate tunisiana na estreia em Baku Principal favorita do Torneio de Baku, no Azerbaijão, a romena Sorana Cirstea estreou com certa tranquilidade nesta terça-feira. Em pouco menos de uma hora e meia de jogo, a cabeça de chave número 1 derrotou a tunisiana Ons Jabeur, 153.ª do ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e avançou à segunda rodada.