Favorita, Cirstea é atropelada por suíça e cai no Torneio de Baku

Cabeça de chave número 1 e grande favorita ao título do Torneio de Baku, no Azerbaijão, a romena Sorana Cirstea foi surpreendida e caiu na segunda rodada. Nesta quinta-feira, ela foi atropelada pela suíça Stefanie Voegele, que não se intimidou com o favoritismo da adversária e venceu com extrema facilidade por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 49 minutos.

Número 72 do mundo, Voegele pressionou a adversária desde o início e foi precisa nas oportunidades que teve. Ela aproveitou os seis break points a seu favor para vencer e ir às quartas de final, na qual terá pela frente a israelense Shahar Peer, 90.ª do ranking da WTA.

Com a queda de Cirstea, o favoritismo agora está nas mãos da ucraniana Elina Svitolina. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 2 garantiu vaga nas quartas de final ao bater a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Agora, ela enfrentará a francesa Pauline Parmentier.

Nos outros jogos desta quinta-feira, a italiana Francesca Schiavone garantiu a classificação depois de bater a israelense Julia Glushko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2), e a francesa Kristina Mladenovic avançou ao derrotar a croata Donna Vekic em três sets: 2/6, 6/3 e 6/0.