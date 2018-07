Favorita, Errani decide título do Rio Open contra eslovaca

A italiana Sara Errani, atual número 16 do mundo, e a eslovaca Anna Schmiedlova, 75ª do ranking da WTA, vão decidir o título da chave feminina do Rio Open. Neste sábado, Errani derrotou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3), enquanto Schmiedlova superou a romena Irina-Camelia Begu por 2 a 1 (6/3, 4/6 e 6/2). A decisão acontece a partir das 15h deste domingo, na quadra central instalada no Jockey Club, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na semifinal, Errani quebrou o serviço de Larsson no quinto game após um início bastante equilibrado, fechando o set em 7/5. No segundo, a sueca teve uma arrancada surpreendente e abriu 3 a 0, mas não teve fôlego para segurar a cabeça de chave número 1 do torneio e cedeu a virada. O confronto acabou após 1h29min, com parciais de 7/5 e 6/3.

Mais cedo, Anna Schmiedlova se classificou à decisão após superar Irina-Camelia Begu, cabeça de chave número 2, por 2 sets a 1, no primeiro jogo do sábado. A partida, que durou 2h43, foi interrompida em diversos momentos para atendimento a Begu, que sofreu com dores abdominais.

Schmiedlova venceu o primeiro set por 6/3, e deu a impressão que venceria a romena com facilidade no segundo, já que Begu estava visivelmente atuando descontada. Mas, após atendimento médico, a romena recuperou seu jogo, quebrou o serviço de Schmiedlova duas vezes e fechou em 4/6. No set decisivo, porém, a eslovaca impôs seu jogo e venceu por 6/2.

Favorita na decisão, Sara Errani busca seu 8º título da carreira, o primeiro do ano. Já Anna Schmiedlova, de apenas 20 anos, ainda tenta conquistar seu primeiro troféu de nível WTA no circuito.