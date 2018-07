Favorita, Errani vence e avança às quartas de final na Áustria

Sua próxima adversária será a russa Darya Kasatkina, que surpreendeu ao eliminar a alemã Julia Görges nesta quinta. A sexta cabeça de chave foi derrotada por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3.

A eslovaca Anna Karolina Schmiedlova teve menos trabalho para alcançar as quartas. Ela contou com o abandono da romena Andreea Mitu no segundo set para avançar. Schmiedlova vencia por 6/1 quando a rival desistiu da partida. Na sequência, ela vai duelar com a alemã Annika Beck.

TURQUIA - Algoz de Venus Williams na estreia, a ucraniana Kateryna Bondarenko avançou às quartas de final do Torneio de Istambul ao superar a alemã Mona Barthel por 6/3, 4/6 e 6/2. Na busca pela semifinal, Bondarenko terá pela frente a compatriota Lesia Tsurenko.

Nas demais partidas do dia, as cabeças de chave decepcionaram. A francesa Alize Cornet caiu diante da belga Kirsten Flipkens, por 2/6, 6/1 e 6/2. E a italiana Camila Giorgi perdeu para a experiente compatriota Francesca Schiavone, por 6/4 e 7/6 (8/6). A única pré-classificada a avançar foi a búlgara Tsvetana Pironkova, que superou a japonesa Kurumi Nara por 6/3, 1/6 e 6/1.